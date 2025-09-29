আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি নির্বাচনের জন্য: উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম

আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি নির্বাচনের জন্য: উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম
নির্বাচন অবশ্যই ফেব্রুয়ারিতে হবে উল্লেখ করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক বলেছেন, নির্বাচন কমিশন এবং সরকার সবাই আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি নির্বাচন করার জন্য৷ নির্বাচনের দিকে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছি৷
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি একথা বলেন।
উপদেষ্টা আরও বলেন, জনগণ যাকে পছন্দ করবে তাদেরকে সরকার হিসেবে মেনে নিবে৷ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার গঠিত হবে৷ আগের মতো একদেশদর্শী, একদলদর্শী, এক ব্যক্তিদর্শী কোনো নির্বাচন হবে না৷ আমরা সম্মিলিতভাবে আমাদের দেশ গড়ে তুলবো৷
তিনি বলেন, দুর্গাপূজা যাতে সবাই মিলেমিশে উদযাপন করতে পারি, এটাই আমাদের এখনকার মিশন৷ পার্বত্য চট্টগ্রামে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আছে৷ সেখানকার স্থানীয় প্রশাসন আছে। তারা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করে দোষীদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসবে।
এসময় মিরসরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোমাইয়া আক্তার, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলাউদ্দিন কাদের, মিরসরাই সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) নাদিম হায়দার চৌধুরী, মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান, জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আব্দুল হালিম, মিরসরাই পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব মোহন দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন৷
এম মাঈন উদ্দিন/এফএ/জেআইএম