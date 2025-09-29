নির্বাচনে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন

নির্বাচনে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৫০ জন পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণার পর থেকে গেজেট প্রকাশ করা পর্যন্ত ইইউ টিম থাকতে চায়। ভোটের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে চায় তারা।
পাশাপাশি সার্বক্ষণিক নির্বাচনের সার্বিক বিষয়ে মূল্যায়ন করতে চায় দলটি। এ জন্য ইইউ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্বাক্ষর হবে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ইইউ এর প্রাক-নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
তিনি বলেন, পর্যবেক্ষকদের সবাই একসঙ্গে আসবেন না। তারা তফসিল ঘোষণার পর বিভিন্ন সময় আলাদা আলাদাভাবে ভাগ হয়ে আসবেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি টিম আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। একটি অ্যাসেসমেন্ট টিম হিসেবে আমাদের সঙ্গে স্বাক্ষাৎ করে গেছেন। উনারা কয়েকটি বিষয়ে ক্লারিফিকেশন চেয়েছেন তারা আমাদের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সভা হবে। প্রতিনিধি দলের ১৫০ জন সদস্য আসবেন।
আখতার আহমেদ আরও বলেন, তারা জানতে চেয়েছেন ভোট কেন্দ্রে তারা ঢুকতে পারবেন কি না, ভোট কেন্দ্রের গোপন কক্ষে ঢুকতে পারবেন কি না, ভোট কাউন্টিংয়ের সময় থাকতে পারবেন কি না। শিডিউল ঘোষণার পর থেকে তারা বিভিন্ন সময়ে এই প্রতিনিধি দল আসতে চান। নির্বাচনের শেষ পর্যন্ত থাকবে গেজেট হওয়া পর্যন্ত কীভাবে রেজাল্ট প্রকাশ করা হয় সেটাও দেখতে চান। আমাদের কাজের অগ্রগতি নিয়ে টিমটি সন্তোষ প্রকাশ করেছে। আমাদের ভোটার তালিকা আপডেটসহ নানা কাজের বিষয়ে তারা জানতে চাইলেন। নতুন ভোটারদের নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে খুশি তারা। তারা সব কিছু দেখে গেছেন সামনে একটা দল আবারও আসবে বলেও জানান তিনি।
