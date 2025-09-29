পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘এনআরএম’

পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘এনআরএম’
মানবপাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চালু হয়েছে ডিজিটাল ন্যাশনাল রেফারেল মেকানিজম (এনআরএম) প্ল্যাটফর্ম।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর এক হোটেলে এ প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
এনআরএম হলো ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম, যা পাচারের শিকার ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ থেকে শুরু করে সেবাদান, তদারকি ও পর্যবেক্ষণ- পুরো প্রক্রিয়াটিকে একটি সমন্বিত ও স্বচ্ছ ডিজিটাল কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসবে। এ উদ্যোগকে মানবপাচার প্রতিরোধে সরকারের জাতীয় কর্মপরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের সব প্রচেষ্টার কেন্দ্রে থাকতে হবে ভুক্তভোগীরা। সমাজের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এ জনগোষ্ঠীর যত্ন, সুরক্ষা এবং পুনঃএকত্রিকরণ মানবপাচারকারীদের বিচারের আওতায় আনার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।’
উপদেষ্টা জানান, ডিজিটাল এনআরএম ভুক্তভোগীদের আরও কার্যকরভাবে শনাক্ত, অনুমোদিত সেবাদানকারীদের সঙ্গে সংযুক্ত, সেবার মান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে সহায়তা করবে। এটি রেফারেল প্রক্রিয়ায় গতি ও স্বচ্ছতা আনবে এবং জবাবদিহিও নিশ্চিত করবে।
প্ল্যাটফর্মটি প্রস্তুত করা হয়েছে জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তা এবং যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মডার্ন স্লেভারি ইনোভেশন ফান্ডের (এমএসআইএফ) সহায়তায়। দেশের মানবপাচারপ্রবণ চারটি জেলায় সফলভাবে পরীক্ষামূলক ব্যবহার শেষে এটি এখন জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত। দীর্ঘমেয়াদে প্ল্যাটফর্মটি পরিচালনা করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ডিজিটাল এনআরএমের পাশাপাশি সরকার মানব চোরাচালান প্রতিরোধে বেশকিছু সংস্কারমূলক উদ্যোগ নিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে মানবপাচার বিরোধী আইন পর্যালোচনা, ২০২৬-৩০ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সিআইডিতে বিশেষায়িত তদন্ত ইউনিট গঠন ও ভুক্তভোগী শনাক্তকরণ নির্দেশিকা বাধ্যতামূলক করা।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা সব অংশীদারকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সরকারি বিভাগ, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী ও সুশীল সমাজ একযোগে কাজ করলে এ সিস্টেম তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।’
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিদেশি কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধান ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা।
