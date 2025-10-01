প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানালেন রোহিঙ্গা নেতারা
জাতিসংঘ সদর দফরে রোহিঙ্গা ও মিয়ানমারের অন্যান্য সংখ্যালঘুদের নিয়ে কনফারেন্স শেষে রোহিঙ্গা নেতারা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে ধন্যবাদ জানান।
রোহিঙ্গা নেতারা এ সময় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সংকট সমাধানে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম মঙ্গলবার সামাজিকযোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তার ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এসব তথ্য জানান।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টা সাত দফা সুপারিশ তুলে ধরেন।
