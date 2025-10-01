  2. জাতীয়

বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ, ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা কতটা?

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫২ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ, ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা কতটা?
ফাইল ছবি

পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি সুস্পষ্ট লঘুচাপ অবস্থান করছে। এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

বুধবার আবহাওয়া অফিসের জ্যেষ্ঠ আবহাওয়াবিদ ড. আবুল কালাম মল্লিক জাগো নিউজকে বলেন, এই লঘুচাপটি সর্বোচ্চ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। ঘূর্ণিঝড় পরিণত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।

আবহাওয়াবিদ ড. আবুল কালাম আরও বলেন, এখন মনসুন পিরিয়ড চলছে। মৌসুমী বায়ু থাকা অবস্থায় সাগরে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি থাকে না।

এদিকে নিম্নচাপ হলে এটি ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা রাজ্য দিয়ে উপকূল অতিক্রম করতে পারে। এর প্রভাবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশজুড়ে বৃষ্টি আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

আরএএস/এমএমকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।