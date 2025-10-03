বৃষ্টি কবে কমতে পারে জানালো আবহাওয়া অফিস

বৃষ্টি কবে কমতে পারে জানালো আবহাওয়া অফিস
মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি এখনো অব্যাহত। গভীর নিম্নচাপ উপকূল অতিক্রম করলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকাল থেকে ঢাকাসহ বিভিন্নস্থানে বৃষ্টি হচ্ছে থেমে থেমে। আগামী সোমবার (৬ অক্টোবর) থেকে অনেকটা কমে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
আবহাওয়াবিদ শাহানাজ সুলতানা জাগো নিউজকে বলেন, গভীর নিম্নচাপ এখন স্থল নিম্নচাপ আকারে ভারতের ওড়িশা উপকূলে অবস্থন করছে। এর ফলে বৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া আগামী সপ্তাহে বর্ষা বিদায় নেবে, তাই শেষ সময়ে বৃষ্টি ঝরছে। আগামী ৬ অক্টোবর থেকে বৃষ্টি অনেকটা কমে যাবে।
তবে আজ শুক্রবার রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
আজ সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
বৃহস্পতিবার দেশে সর্বোচ্চ ৬৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ফেনীতে। এসময় ঢাকায় বৃষ্টি হয় ২ মিলিমিটার। এর আগে, বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুরে আবহাওয়া অফিসের জ্যেষ্ঠ আবহাওয়াবিদ ড. আবুল কালাম মল্লিক জাগো নিউজকে বলেন, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ৬ ঘণ্টায় ১৩২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এটি এই সময়ে দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি। আর ২৪ ঘণ্টায় হয়েছে ২০৬ মিলিমিটার। চলতি বর্ষা মৌসুমে ঢাকায় এটি সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের রেকর্ড।
