শহিদুল আলম ও গাজার পাশে আছি: প্রধান উপদেষ্টা
গাজামুখী ঐতিহাসিক নৌবহরে (ফ্লোটিলা ফর গাজা) অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবস্থা ও নিরাপত্তা নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
শনিবার (৪ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে তিনি বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ও মানবাধিকার কর্মী শহিদুল আলমের সাহসিকতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে গাজা ও শহিদুল আলমের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার শনিবার রাতে প্রধান উপদেষ্টারে বিবৃতির কথা জানান।
বিবৃতিতে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘শহিদুল আলম এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন একই সাহস, দৃঢ়তা ও অবিচল মানসিকতা নিয়ে- যে মানসিকতা তিনি ২০১৮ সালে শেখ হাসিনা সরকারের সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার অপরাধে ১০৭ দিন কারাভোগের মধ্যেও দেখিয়েছিলেন। তিনি আজ বাংলাদেশের অদম্য চেতনার এক উজ্জ্বল প্রতীক।’
প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সেপ্টেম্বর মাসে দেওয়া নিজের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ‘মানবিক যন্ত্রণার প্রতি উদাসীনতা মানবজাতির দীর্ঘ লড়াই ও অগ্রগতির সাফল্য ধ্বংস করছে। এই ট্র্যাজেডি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান গাজায়, যেখানে শিশুরা অনাহারে মরছে, সাধারণ মানুষ নির্বিচারে নিহত হচ্ছে, হাসপাতাল ও বিদ্যালয়সহ পুরো মহল্লাগুলো মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে।’
বিবৃতির শেষে তিনি বলেন, ‘আমরা শহিদুল আলমের পাশে আছি, আমরা গাজার পাশে আছি- এখন এবং চিরকাল।’
এমইউ/কেএসআর