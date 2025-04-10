ফ্লোটিলার শত শত অ্যাক্টিভিস্ট এখন ইসরায়েলের হেফাজতে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৪ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
ফ্লোটিলা/ ফাইল ছবি: এপি, ইউএনবি

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার চারজন ইতালিয়ান অ্যাক্টিভিস্টকে জোরপূর্বক ইসরায়েলে নিয়ে যাওয়ার পর নিজ দেশে এরই মধ্যে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাবি সব অংশগ্রহণকারীকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

এখনো প্রায় ৪৫০ জন অ্যাক্টিভিস্ট ইসরায়েলের হেফাজতে, যার মধ্যে সুইডিশ আন্দোলনকারী গ্রেটা থুনবার্গও রয়েছেন।

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার লক্ষ্য ছিল গাজায় ইসরায়েলের অবরোধ ভাঙা। এটির সংগঠকরা জানিয়েছেন, ইসরায়েলি নৌবাহিনী অবৈধভাবে আমাদের ৪২টি জাহাজ আটক করেছে।

এর আগে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার উদ্দেশে যাত্রা করা মানবিক সহায়তা বহনকারী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার শেষ নৌযানটিও ইসরায়েলি বাহিনী দখলে নেয়। স্থানীয় সময় শুক্রবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে লাইভস্ট্রিম ভিডিওতে দেখা যায়, ইসরায়েলি কমান্ডোরা নৌযানটিতে প্রবেশ করে নিয়ন্ত্রণ নেয়।

পোল্যান্ডের পতাকাবাহী মারিনেট নামের এই নৌযানটিতে ছয়জন ক্রু ছিলেন। এটি ছিল গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার শেষ সক্রিয় জাহাজ, যা শুরুতে ৪৪টি জাহাজ নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

এরও আগে ইসরায়েলি নৌবাহিনী একে একে সব নৌযান আটক করে, যেগুলো গাজার অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করছিল।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগেই সতর্ক করেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ ও অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করা হলে ম্যারিনেটকেও বাধা দেওয়া হবে।

সূত্র: আল-জাজিরা

এমএসএম

