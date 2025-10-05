  2. জাতীয়

রাগ করে বাসা থেকে বের হওয়া তরুণের মরদেহ মিলল ধানমন্ডি লেকে

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
রাজধানীর ধানমন্ডি লেক/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীতে মায়ের সঙ্গে রাগ করে বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়া এক তরুণের মরদেহ পাওয়া গেছে ধানমন্ডি লেকে। পুলিশ রোববার (৫ অক্টোবর) সকালে পানিতে ভাসমান অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করে।

মারা যাওয়া তরুণের নাম ওমর ফারুক (১৮)। বাবার নাম আব্দুল কুদ্দুস মোল্লা। তিনি হাজারীবাগের বউবাজার সোনাতনঘর এলাকায় ভাড়া বাসায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন।

ধানমন্ডি থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. খলিলুর রহমান জানান, তারা খবর পেয়ে সকাল ৭টার দিকে ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোড এলাকায় লেক থেকে ফারুকের মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠান।

ফারুকের বাবার বরাত দিয়ে এসআই খলিলুর বলেন, গত শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিকেলের দিকে খাবার খাওয়ার পর মায়ের সঙ্গে রাগারাগি করে বাসা থেকে বের হয়ে যান ফারুক। রোববার তার লাশ লেকে পাওয়া গেলো। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

