কৃষি কর্মকর্তা নিয়োগ পরীক্ষায় প্রক্সির অভিযোগে আটক ২

কৃষি কর্মকর্তা নিয়োগ পরীক্ষায় প্রক্সির অভিযোগে আটক ২
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) অধীন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা পদের লিখিত পরীক্ষায় প্রক্সির অভিযোগে দুইজনকে আটক করা হয়েছে।
আটকরা হলেন বগুড়ার সিদ্ধান্ত সরকার ও গোপালগঞ্জের দীপংকর বালা।
সোমবার (৬ অক্টোবর) সকালে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষায় ঢাকার দুটি কেন্দ্র থেকে তাদের আটক করা হয়। পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমানের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কেন্দ্রে প্রকৃত পরীক্ষার্থী রাশেদ আলম রায়হান, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ০০২১৮৮। তার বদলে পরীক্ষা দিতে আসেন সিদ্ধান্ত সরকার। তার বাবার নাম রামপদ সরকার ও মায়ের নাম রেখা রাণী। তিনি বগুড়া জেলার বাসিন্দা।
অন্যদিকে, রাজধানীর শেরে বাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রকৃত পরীক্ষার্থী নৃপেন বিশ্বাস, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ০০৩০২০। তার বদলি হিসেবে পরীক্ষা দিতে আসেন দীপংকর বালা। দীপংকরের বাবার নাম বুদ্ধিমন্ত এবং মায়ের নাম বিথীকা বালা। তিনি গোপালগঞ্জ জেলার বাসিন্দা।
এদিকে, ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কেন্দ্রে কিশোর বাড়ৈ নামে আরেকজন পরীক্ষার্থী (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ০০০৪৯৪) মোবাইলে প্রশ্নের ছবি তুলে বাইরে পাঠানোর চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়। তাদের সবার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ অনুসারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
এএএইচ/এমএএইচ/এএসএম