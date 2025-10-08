নিম্নমানের কাগজে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে দুদক

নিম্নমানের কাগজে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে দুদক
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) নিম্নমানের কাগজে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করে সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অভিযান পরিচালনা করেছে।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে একটি এনফোর্সমেন্ট টিম এনসিটিবি কার্যালয়ে এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শন করা হয় এবং এনসিটিবি থেকে প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করা হয়।
দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম অভিযান সম্পর্কে জানান, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যবই মুদ্রণে একাধিক অনিয়ম ঘটেছে। বিশেষ করে নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার, মুদ্রণ মানের ঘাটতি, বাঁধাই ত্রুটি এবং কিছু মুদ্রণ প্রেস মালিকের সঙ্গে অসাধু যোগসাজশের মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাতের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে।
মো. আকতারুল ইসলাম আরও জানান, অভিযান শেষে দুদক টিম এনসিটিবি থেকে সংগৃহীত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনার জন্য নিয়ে যায়। এসব তথ্য বিশ্লেষণ শেষে কমিশনের কাছে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।
এসএম/এমএমকে