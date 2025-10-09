ধানমন্ডিতে বাসা ভাড়ার কথা বলে ফোন চুরি, তিন নারী গ্রেফতার

ধানমন্ডিতে বাসা ভাড়ার কথা বলে ফোন চুরি, তিন নারী গ্রেফতার
রাজধানীতে বাসা ভাড়া নেওয়ার কথা বলে দামি মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগে সংঘবদ্ধ নারী চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
গ্রেফতাররা হলেন— তিশা আক্তার (২১), ঈশা আক্তার (১৮) ও জেসমিন (৪২)।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, গত ৬ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডি ৬ নম্বর রোডের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার কথা বলে প্রবেশ করে তিশা ও ঈশা। পরে কৌশলে তারা তিনটি দামি মোবাইল ফোন চুরি করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ধানমন্ডি মডেল থানায় একটি মামলা হয়।
এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের আরেকটি বাসায় একই কায়দায় আরও একটি মোবাইল ফোন চুরি করে তারা। এ নিয়েও থানায় আরেকটি মামলা হয়।
তিনি আরও বলেন, তিশা ও ঈশা ২৫ সেপ্টেম্বর সবুজবাগ এলাকায় একই কায়দায় চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ধানমন্ডি থানার মামলায় তাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। সেই তথ্যের ভিত্তিতে মূলহোতা জেসমিনকে গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশ জানায়, ২৫ সেপ্টেম্বর সবুজবাগ থানা পুলিশ তিশা আক্তার ও ঈশা আক্তারকে গ্রেফতার করে। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ৭ অক্টোবর ধানমন্ডি থানা পুলিশ রাজধানীর মিরপুর রোডের গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের সামনে থেকে জেসমিনকে গ্রেফতার করে।
ধানমন্ডি থানা পুলিশ বলছে, গ্রেফতার তিন নারী রাজধানীর ধানমন্ডি, কলাবাগান, সবুজবাগসহ বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একই কায়দায় মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে আসছিলেন। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
