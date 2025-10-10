  2. জাতীয়

ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছেন শহিদুল আলম

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৪৭ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছেন শহিদুল আলম
তুরস্কের ইস্তাম্বুলে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সঙ্গে বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম

বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম ইসরায়েল থেকে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছেন। শুক্রবার টার্কিশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে তিনি ইস্তাম্বুলে পৌঁছান।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।

আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, ইসরায়েল থেকে ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছেন শহিদুল আলম। সেখানে পৌঁছানোর পর তাকে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেয়ে তুরস্কের পথে শহিদুল আলম

ইসরায়েল থেকে শহিদুল আলমের মুক্তি ও দেশে প্রত্যাবর্তনে সহযোগিতার জন্য তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

এমইউ/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।