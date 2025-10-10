ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছেন শহিদুল আলম
বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম ইসরায়েল থেকে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছেন। শুক্রবার টার্কিশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে তিনি ইস্তাম্বুলে পৌঁছান।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, ইসরায়েল থেকে ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছেন শহিদুল আলম। সেখানে পৌঁছানোর পর তাকে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।
ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেয়ে তুরস্কের পথে শহিদুল আলম
ইসরায়েল থেকে শহিদুল আলমের মুক্তি ও দেশে প্রত্যাবর্তনে সহযোগিতার জন্য তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
