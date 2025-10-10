ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেয়ে তুরস্কের পথে শহিদুল আলম

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেয়ে তুরস্কের পথে শহিদুল আলম
ইসরায়েলের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছেন আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম। টার্কিশ এয়ারলাইন্স (টিকে ৬৯২১) এর একটি ফ্লাইটে শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে শহিদুল আলমের ইসরায়েল থেকে ইস্তাম্বুলে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।
এদিন বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, তুর্কি সূত্র জানিয়েছে, টার্কিশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট- টিকে ৬৯২১ স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটার দিকে ইস্তাম্বুলে অবতরণ করার কথা রয়েছে।
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ইসরায়েল থেকে শহিদুল আলমের মুক্তি ও দেশে প্রত্যাবর্তনে সহযোগিতার জন্য তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
