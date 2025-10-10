মিশরের জাতীয় বিচার শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে প্রধান বিচারপতি

মিশরের জাতীয় বিচার শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে প্রধান বিচারপতি
প্রধান বিচারপতি ও বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (জেএটিআই) চেয়ারম্যান সৈয়দ রেফাত আহমেদ মিশরের জাতীয় বিচার শিক্ষাকেন্দ্র (এনসিজেএস) পরিদর্শন করেছেন।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলামের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রধান বিচারপতি ৮ অক্টোবর এনসিজেএস পরিদর্শন করেন। তার সফরটি বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে বিচার বিভাগীয় সহযোগিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
সফরকালে প্রধান বিচারপতি মিশর বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেন। এসব উভয় পক্ষ বিচার প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে উভয় দেশের বিচার বিভাগের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।
বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান মিশরের সুপ্রিম কনস্টিটিউশনাল কোর্টের উপ-প্রধান বিচারপতি, কাউন্সেলর মোহাম্মদ ইমাদ এল-নাগ্গার। আলোচনায় উভয় দেশ বিচার বিভাগের আধুনিকায়ন, আইনের শাসন সুদৃঢ়করণ এবং প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে টেকসই সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে।
এসময় মিশরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ প্রধান বিচারপতি ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রির কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন। এ ঐতিহাসিক সফরের ফলশ্রুতিতে জেএটিআই এবং এনসিজেএস যৌথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে।
এ সফর বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে আরও গতিশীল করেছে এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিচারক ও আদালতের কর্মকর্তাদের পেশাগত উন্নয়নে দেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।
