ঢাকা-লাহোর-দিল্লি, তিন শহরের বায়ু আজ অস্বাস্থ্যকর

জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৮ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকা-লাহোর-দিল্লি, তিন শহরের বায়ু আজ অস্বাস্থ্যকর
ঢাকার বাতাসও আজ অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে, ফাইল ছবি

বায়ুদূষণের শীর্ষে আজ পাকিস্তানের লাহোর। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইতালির মিলানো। তৃতীয় অবস্থানে ভারতের দিল্লি আর চতুর্থ অবস্থানে ঢাকা।

রোববার (১২ অক্টোবর) বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এসব তথ্য।

স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

বায়ুদূষণের তালিকায় শীর্ষে থাকা লাহোরের দূষণ স্কোর ১৯৩ অর্থাৎ সেখানকার বায়ু অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইতালির মিলানো। এই শহরটির দূষণ স্কোর ১৬৯ অর্থাৎ এখানকার বাতাস অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।

এরপর রয়েছে দিল্লি। এই শহরের দূষণ স্কোর ১৬৮ অর্থাৎ এখানকার বাতাস অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।

চতুর্থ নম্বরে রয়েছে রাজধানী ঢাকা। এই শহরের দূষণ স্কোর ১৬৩ অর্থাৎ এখানকার বাতাসও অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।

