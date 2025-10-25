নজরুল ইসলামের পিতার মৃত্যুতে ডিক্যাবের শোক
ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ’র (ডিক্যাব) সদস্য ও ঢাকা পোস্টের কূটনৈতিক প্রতিবেদক নজরুল ইসলামের পিতা মো. নুরুল আমিনের ইন্তেকালে গভীর শোক জানিয়েছে সংগঠনটি।
বুধবার (২২ অক্টোবর) রাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মো. নুরুল আমিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিন বৃহস্পতিবার নিজ জেলা লক্ষ্মীপুরে পারিবারিক কবরস্থানে জানাজা শেষে তার দাফন সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) ডিক্যাব সভাপতি একেএম মঈনুদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মো. আরিফুজ্জামান মামুন এক যৌথ শোকবার্তায় মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সহমর্মিতা ও সমবেদনা জানান।
তারা বলেন, মরহুম নুরুল আমিন ছিলেন একজন সদালাপী, সৎ, ধর্মপ্রাণ ও সবার প্রিয় মানুষ। তার মৃত্যুতে শুধু পরিবার নয়, বন্ধুমহল ও শুভানুধ্যায়ীরাও হারালেন এক আন্তরিক ব্যক্তিত্ব।
মরহুম নুরুল আমিন স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী ও শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।
জেপিআই/ইএ