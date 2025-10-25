মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২৭
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন অপরাধ প্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গ্রেফতাররা হলেন- আরমান (৩৮), সাজু (৩২), রুস্তম (৩৫), সাঞ্জু ওরফে সাজু ওরফে রাব্বি (২৪), জুয়েল বেপারী (৩০), সুমন (৩২), সেলিম (৩৫), সোহান (২৪), মিরাজ (২০), নাদিম (১৯), রুবেল (২৬), রেজাউল করিম (৬৫), সুজিত রয় (৫৭), সোহাগ (৩০), জাহিদুল ইসলাম (২৩), আরমান (৩২), নাঈম (২০), খাইরুল (২২), সাইদুল (২২), মমতাজ (২০), ইশতেহার (৩৫), ওয়াসিম (৩৫), সুমন (৩০), আবল্লাহ সারমান (৩১), মো. ইমরান হোসেন আলম (২৮), আকাশ (২৫) ও সোহেল (২৮)।
তালেবুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ অত্র থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে ২৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।
গ্রেফতারদের মধ্যে মাদক মামলার, নিয়মিত মামলার আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী রয়েছেন। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।
