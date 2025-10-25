শিক্ষা উপদেষ্টা
বিজ্ঞান শুধু পরীক্ষাগারের বিষয় নয়, সমাজ পরিবর্তনের শক্তি
বিজ্ঞান শুধুমাত্র পরীক্ষাগারের বিষয় নয়, এটি সমাজ পরিবর্তনের শক্তি এবং মানবকল্যাণের পথ বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার। তিনি বলেন, ‘বর্তমান বিশ্বের প্রতিযোগিতা হচ্ছে জ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিযোগিতা। কৃষি, স্বাস্থ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং জলবায়ু অভিযোজনের মতো খাতে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক নীতি গ্রহণ করে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। মনে রাখতে হবে বিজ্ঞান শুধু পরীক্ষাগারের বিষয় নয়, এটি সমাজ পরিবর্তনের শক্তি এবং মানবকল্যাণের পথ।’
শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত ‘প্রফেসর ইমেরিটাস ডা. সুলতান আহমেদ চৌধুরী ট্যালেন্ট নার্চার ফান্ড বৃত্তি’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
অধ্যাপক সি আর আবরার বলেন, আজকের এ আয়োজন শুধু পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান নয়; এটি বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ধারাবাহিক অগ্রযাত্রার এক গৌরবোজ্জ্বল উদযাপন। আমাদের তরুণ প্রজন্মের হাতে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চার আলোকশিখা জ্বলবে। প্রতিভা বিকাশের জন্য এখন এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পখাত একে-অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে।
ইমেরিটাস অধ্যাপক সুলতান আহমেদ চৌধুরীকে স্মরণ করে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ড. সুলতান আহমেদ চৌধুরী চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার মানবিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের তরুণ বিজ্ঞানীদের জন্য চিরন্তন অনুপ্রেরণা।
শিক্ষা উপদেষ্টা আরও বলেন, বাংলাদেশ সরকার বিজ্ঞান ও উদ্ভাবননির্ভর উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে কাজ করছে। সেই লক্ষ্যে তরুণ গবেষকদের বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা ও উদ্ভাবনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা জরুরি। এক্ষেত্রে এ ধরনের বৃত্তি কাজে দেবে। কারণ এটি শুধুমাত্র একটি পুরস্কার নয়, এটি একটি প্রজন্মের বিনিয়োগ, যারা আগামী দিনের বাংলাদেশকে এগিয়ে নেবে। তোমরা ব্যক্তিগত সাফল্যের প্রতীক নও, বরং বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যতের আশার প্রতীক।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সুলতান আহমেদ চৌধুরী ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন জাকিয়া রউফ চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমির সভাপতি ড. জহুরুল করিম। অনুষ্ঠানে নির্বাচিত ২০০ জন বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি ও সনদ প্রদান করা হয়। সমাপনী পর্বে শিক্ষা উপদেষ্টা বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে সনদ ও সম্মাননা তুলে দেন।
