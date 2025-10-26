কার্গো ভিলেজে আগুনের ঘটনা তদন্তে ঢাকায় তুরস্কের বিশেষজ্ঞ দল

কার্গো ভিলেজে আগুনের ঘটনা তদন্তে ঢাকায় তুরস্কের বিশেষজ্ঞ দল
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ঢাকায় এসেছে তুরস্কের বিশেষজ্ঞ দল। আট সদস্যের বিশেষজ্ঞ দলটি রোববার (২৬ অক্টোবর) ভোর ৫টা ১০ মিনিটে ঢাকায় অবতরণ করেন।
প্রথম দিনেই তুরস্কের বিশেষজ্ঞ দলটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনির সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক শেষে তারা সচিবালয় থেকে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বেরিয়ে যান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিশ্বস্ত সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।
সূত্রটি বলছে, তুরস্কের বিশেষজ্ঞ দল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তারা বিমানবন্দরে আগুন লাগার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবেন। আগুন লাগার কারণ ও বিভিন্ন বিষয়ে তারা মতামত দেবেন।
এর আগে, গতকাল (শনিবার) স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো.জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের জানান, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক ও চীনকে তদন্তের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেসব দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ দল আসবে এবং তারা তদন্ত করবে কী কারণে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটেছে।
এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আগুন নেভাতে বিমানবন্দরের ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ব্যর্থ হননি। তারা যদি ব্যর্থ হতেন তাহলে আগুন নেভালেন কী করে? তারা আগুন না নেভালে তো সব জায়গায় ছড়াতো।
বিমানবন্দরের ভেতরে ফায়ার সার্ভিসের টিম থাকার পরও পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে আসতে পারলো না কেন- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। বিমানবন্দরের ভেতরে ফায়ার সার্ভিসের যে ইউনিটগুলো রয়েছে সেগুলো চার মিনিটের মাথায় সেখানে এসেছে। ফায়ার ব্রিগেডের অন্য ইউনিটগুলো পর্যায়ক্রমে ২০ মিনিটে চলে এসেছে। অন্য টিমগুলো একটু দেরিতে আসায় হয়তো আগুন ছড়িয়ে গেছে। এজন্য আগুন নিয়ন্ত্রণে সময় লেগেছে। গুদামগুলোতে কেমিক্যাল থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লেগেছে বলেও জানান তিনি।
