আগারগাঁও নির্বাচন কমিশনের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ, আটক ১
রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানার আগারগাঁও এলাকায় নির্বাচন কমিশনের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় শুভ (১৭) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।
রোববার (২৬ অক্টোবর) তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. ইবনে মিজান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ইবনে মিজান বলেন, শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে তিনজন এসে নির্বাচন কমিশনের দিকে একটি ককটেল ছুড়ে মারে। ককটেলটি বিস্ফোরিত হয়। এই সময় ওই দুষ্কৃতিকারীরা পালিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের টহল টিম ধাওয়া করে হাতেনাতে শুভ নামে এক যুবককে আটক করে।
আটক যুবকের কাছ থেকে আমরা বেশ কয়েকজনের নাম জানতে পেরেছি বলেও জানান তিনি।
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কিছু দুষ্কৃতিকারী বোমা সদৃশ ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটায়। আমরা ওই যুবকের কাছ থেকে নামগুলো পেয়েছি তাদের ধরার জন্য আমরা অভিযান চালাচ্ছি। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা বিষয়টি কঠোরভাবে দেখছি। এটি নিয়ে আমাদের পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট দুষ্কৃতিকারীদের আইনে আওতায় আনার জন্য কাজ করছে বলেও জানান তিনি।
