চট্টগ্রামে কাভার্ডভ্যানে মিললো চালকের মরদেহ
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে একটি ট্রান্সপোর্ট কাভার্ডভ্যান থেকে চালক মো. মহিউদ্দিন (৪০) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে কালুরঘাট বাদামতলা এলাকায় পার্কিং করা ওই গাড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। চালক মহিউদ্দিন ফটিকছড়ির নারায়ণ হাট এলাকার উকিল পাড়ার মো. ইউনুসের ছেলে। তার ১ ছেলে ও ১ মেয়ে রয়েছে।
জানা গেছে, মহিউদ্দিন গত বৃহস্পতিবার রাতে কক্সবাজার জেলার টেকনাফের উখিয়া থেকে কাভার্ডভ্যানে মালামাল নিয়ে পূর্ব কালুরঘাটের একটি পেপার মিলে আসেন।
আমীর আলী শাহ ট্রান্সপোর্টের মালিক মো. রাসেল আহমেদ বলেন, টেকনাফ থেকে মালামাল নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে একা গাড়ি চালিয়ে বোয়ালখালীতে পৌঁছান মহিউদ্দিন। পরদিন শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সকালে মালামাল আনলোড হয়। সন্ধ্যায়ও তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। এরপর তার মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও মহিউদ্দিন রিসিভ করেননি। রোববার (২৬ অক্টোবর) আমাদের অন্য গাড়ির হেলপারসহ স্থানীয় বাসিন্দারা গাড়িটি দেখতে পেয়ে চালকের আসনে উঁকি দিয়ে দেখে মহিউদ্দিনের মরদেহ।
খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পটিয়া সার্কেল) মো. নোমান আহমেদ ও বোয়ালখালী থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।
বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান জানান, কাভার্ডভ্যান চালকের আসনের পেছনে বিশ্রামের একটি সিট রয়েছে। ওই সিটে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় মহিউদ্দিনের মরদেহ পাওয়া যায়। তার ডান হাত মাথার নিচে ছিল। পচন ধরে গেছে।
তিনি বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এমআরএএইচ/এমআইএইচএস/জিকেএস