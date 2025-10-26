  2. জাতীয়

পুলিশের হাতকড়াসহ পালিয়ে যাওয়া আসামি র‍্যাবের অভিযানে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৪ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রাম মহানগরে র‍্যাবের অভিযানে গ্রেফতার আসামি/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম মহানগরের ডবলমুরিং থানা-পুলিশের হেফাজত থেকে হাতকড়াসহ পালিয়ে যাওয়া আসামি মোহাম্মদ মাহবুব আলমকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৭।

রোববার (২৬ অক্টোবর) ভোরে চান্দগাঁও থানার ফয়জুল্লা বলীর বাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাহবুবকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে র‍্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানটি পরিচালিত হয়।

গ্রেপ্তার মাহবুবের বাড়ি ডবলমুরিংয়ের কাপুড়িয়া এলাকায়। তার বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম মহানগর ও জেলার বিভিন্ন থানায় নাশকতা ও মাদক সংশ্লিষ্ট একাধিক মামলা রয়েছে। গ্রেপ্তারের পর তাকে ডবলমুরিং থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গত ২২ সেপ্টেম্বর দুপুরে ডবলমুরিংয়ের পাঠানটুলি এলাকায় গায়েবি মসজিদের সামনে থেকে পুলিশের হাতকড়াসহ পালিয়ে যান মাহবুব। ওই সময় উপস্থিত লোকজনের সঙ্গে পুলিশ সদস্যদের তর্কাতর্কির সুযোগে তিনি গাড়ি থেকে পালান।

