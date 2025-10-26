  2. জাতীয়

সারাদেশে বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার আরও ১৫৬১

প্রকাশিত: ০৪:১৮ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে আরও এক হাজার ৫৬১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রোববার (২৬ অক্টোবর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে বিশেষ অভিযানে এক হাজার ৫৬১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি এক হাজার ৭৭ জন। এছাড়া অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৪৮৪ জনকে।

অভিযানে গ্রেফতারের পাশাপাশি একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন, এক রাউন্ড গুলি, দুটি ককটেল ও একটি কুড়াল উদ্ধার করা হয়েছে।

