সারাদেশে বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার আরও ১৫৬১
সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে আরও এক হাজার ৫৬১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (২৬ অক্টোবর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে বিশেষ অভিযানে এক হাজার ৫৬১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি এক হাজার ৭৭ জন। এছাড়া অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৪৮৪ জনকে।
অভিযানে গ্রেফতারের পাশাপাশি একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন, এক রাউন্ড গুলি, দুটি ককটেল ও একটি কুড়াল উদ্ধার করা হয়েছে।
