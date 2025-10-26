দল নিবন্ধন ও ‘শাপলা’ প্রতীক নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এ সপ্তাহেই

দল নিবন্ধন ও ‘শাপলা’ প্রতীক নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এ সপ্তাহেই
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মার্চে নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর সাত মাস পেরিয়ে গেলেও কাজ শেষ করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
ইসির রোডম্যাপে নতুন দলের নিবন্ধন নিয়ে গেজেট প্রকাশের কথা ছিল সেপ্টেম্বরের মধ্যে। কমিশন বলছে, চলতি সপ্তাহের মধ্যে দল নিবন্ধনসহ জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শাপলা প্রতীক বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে। আগামীকাল সোমবার এসব বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করা হবে।
রোববার (২৬ অক্টোবর) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ এসব তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত। আগামীকাল সংবাদ সম্মেলন করে তা জানানো হবে। এছাড়া চলতি সপ্তাহেই নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনও চূড়ান্ত করবে কমিশন।
এসময় সিইসির সঙ্গে বৈঠক বিষয়ে ইসি সচিব বলেন, কমনওয়েলথের পাঁচ সদস্যের প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষক প্রতিনিধিদল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নির্বাচনের প্রস্তুতি, অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনাসহ বিভিন্ন বিষয় জানতে চেয়েছেন।
সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কমিশন কী কাজ করেছে, তা-ও জানতে চেয়েছেন কমনওয়েলথের প্রতিনিধিরা। প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে কমিশনের উদ্যোগ বিষয়েও প্রতিনিধিদল জানতে চেয়েছে বলে জানান তিনি।
ইসি সচিব বলেন, রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের ব্যাপারে মাঠপর্যায় থেকে কিছু তথ্য আসছে, বাড়তি তথ্যগুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে। আমরা এ সপ্তাহের মধ্যে এসব কাজ শেষ করবো।
আখতার আহমেদ বলেন, কর্মপরিকল্পনা যা-ই হোক আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ীই এগোচ্ছি। তবে সবকিছু শতভাগ করা সম্ভব নয়, এটি আপনারাও জানেন আমরাও জানি। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কিছু কিছু জায়গায় এডজাস্টমেন্ট, কিছু কিছু বিষয় আমরা আগেই কমপ্লিট করেছি। কিছু বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং কিছু বিষয়ে আরেকটু হয়তো অপেক্ষা করতে হবে।
