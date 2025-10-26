  2. জাতীয়

পুরোনো লোকরা চান না নতুন গণমাধ্যম আসুক: তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৯ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
দেশে নতুন নতুন গণমাধ্যম হোক তা এ খাতের পুরোনো লোকরা চান না বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম।

তিনি বলেন, ‘পুরাতন বন্দোবস্তের লোকরা, পুরাতন মিডিয়া হাউজ যারা আছে, বড় বড় হাউজ; তারা চায় না বাংলাদেশে কোনো বিকল্প গণমাধ্যম আসুক। আমি নতুন প্রজন্মের লোক, আমি মিডিয়া দিয়ে যাব। মিডিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা নীতিমালা অনুসরণ করে দিচ্ছি।’

রোববার (২৬ অক্টোবর) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) শফিকুল কবির মিলনায়তনে মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা এ কথা বলেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ও সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ। ডিআরইউর সভাপতি আবু সালেহ আকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল।

নতুন গণমাধ্যম দেওয়ার ক্ষেত্রে যেকোনো ত্যাগ স্বীকারের প্রত্যয় ব্যক্ত করে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘বিভিন্ন অপ-উদ্যোগের কারণে যদি আমাকে সরে যেতে হয়, তাতেও নতুন গণমাধ্যম দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো। এখানে ফ্রেশ ব্ল্যাড, ফ্রেশ পার্সপেক্টিভের দরকার আছে।’

নতুন গণমাধ্যম দেওয়ার উদ্যোগ ভেস্তে দিতে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে- এমন ইঙ্গিত দিয়ে মাহফুজ আলম বলেন, ‘অধিকাংশ গণমাধ্যমের মালিক এখনো আওয়ামী লীগের। এখনো তারা গণমাধ্যম থেকে বেতন নিচ্ছেন। আমরা কোনো গণমাধ্যম বন্ধ করবো না, নতুন গণমাধ্যম দেব। আইন অনুযায়ী কাজ করবো।’

সাংবাদিকদের জন্য একটি প্রাথমিক বেতন প্রস্তাব করে যেতে চান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, আমরা বিজ্ঞাপনের হার বাড়াবো। অন্যদিকে প্রচারসংখ্যার বিষয়টি পুনর্নির্ধারণ করবো। এই সুযোগ শর্তসাপেক্ষে হবে জানিয়ে তিনি বলেন, বিজ্ঞাপনের সুবিধা যাদের দেওয়া হবে সেসব প্রতিষ্ঠানকে ওই বেতন কাঠামো অনুসরণ করতে হবে।

মাহফুজ আলম বলেন, আমরা টেলিভিশন নীতিমালা করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। টেলিভিশনের ডিজিটাইজেশন করবো। তাতে টিভির কয়েকশ কোটি টাকা রেভিনিউ বাড়বে।

