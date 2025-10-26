  2. জাতীয়

কমনওয়েলথের প্রাক-নির্বাচন মূল্যায়ন মিশন বাংলাদেশে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৪ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
কমনওয়েলথের প্রাক-নির্বাচন মূল্যায়ন মিশন বাংলাদেশে
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশে এসেছে কমনওয়েলথের প্রাক-নির্বাচন মূল্যায়ন মিশন/প্রতীকী ছবি

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশে কমনওয়েলথ নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশনের উপস্থিতি নিয়ে সব অংশীজনের ব্যাপক সমর্থন আছে কি না তা নিশ্চিত করতে চায় সংস্থাটি। এ লক্ষ্যে কমনওয়েলথের প্রাক-নির্বাচন মূল্যায়ন মিশন (পিইএএম) বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করছে।

কমনওয়েলথের নির্বাচন সহায়তা বিভাগের প্রধান লিনফোর্ড অ্যান্ড্রুজ রোববার (২৬ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্য কমিশনারদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান।

লিনফোর্ড অ্যান্ড্রুজের নেতৃত্বে বৈঠকে সংস্থাটির দিনুষা পণ্ডিতরত্ন, ন্যান্সি কানিয়াগো, সার্থক রায় ও ম্যাডোনা লিঞ্চ উপস্থিত ছিলেন।

লিনফোর্ড অ্যান্ড্রুজ বলেন, কমনওয়েলথ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নির্বাচন পর্যবেক্ষণের প্রথা অনুযায়ী মহাসচিবের পক্ষ থেকে প্রাক-নির্বাচন মূল্যায়ন মিশন পাঠানো হয়েছে। তারা বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন। প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক মিশনের উপস্থিতির বিষয়ে সব অংশীজনের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন আছে কি না তা নিশ্চিত করা। তারা বর্তমান পরিবেশ এবং নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি মূল্যায়ন করতেও এসেছেন।

নির্বাচন প্রস্তুতি নিয়ে তথ্য দেওয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার, অন্য কমিশনার ও সিনিয়র সচিবকে ধন্যবাদ জানান কমনওয়েলথের নির্বাচন সহায়তা বিভাগের প্রধান।

লিনফোর্ড অ্যান্ড্রুজ আরও বলেন, ‘আজ আমাদের এ দেশে প্রথম দিন। আমরা আগামী শুক্রবার অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এখানে থাকবো। আগামী দিনগুলোতে মিশনটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক দাতা ও কূটনৈতিক সম্প্রদায় এবং গণমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আমরা আমাদের কার্যক্রমে যতটা সম্ভব ব্যাপকভিত্তিক হওয়ার চেষ্টা করছি।’

বাংলাদেশের সঙ্গে কমনওয়েলথের সুদীর্ঘ ও শক্তিশালী ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে কমনওয়েলথ ছিল প্রথম সংস্থা, যেখানে বাংলাদেশ যোগদান করে।’ তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন, কমনওয়েলথ সবসময় বাংলাদেশের জনগণের পাশে থেকেছে এবং আসন্ন এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে তারা সেই সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে আগ্রহী।

লিনফোর্ড অ্যান্ড্রুজ বলেন, ‘আমরা সবসময় বলি, কমনওয়েলথের সব সদস্য রাষ্ট্রে গণতন্ত্র একটি চলমান যাত্রা। নির্বাচনের পরেও কমনওয়েলথ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বজায় রেখে আগামী সপ্তাহ ও মাসগুলোতে বাংলাদেশের পাশে থাকবে।’

তিনি নির্বাচন পরবর্তী পর্বের দিকেও দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলেন এবং জানান, পরবর্তী শাসনচক্রে কীভাবে বাংলাদেশকে সমর্থন দেওয়া যায় সে দিকে তারা গভীরভাবে নজর রাখবেন।

এমওএস/একিউএফ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।