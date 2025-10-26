ডাকসুর চাপের মুখে ব্যবস্থা
ঢাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রার রুহুল আমিনকে ওএসডি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ড. জাহাঙ্গীর আলমের অফিসে কর্মরত ডেপুটি রেজিস্ট্রার রুহুল আমিনকে ওএসডি করা হয়েছে।
রোববার (২৬ অক্টোবর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ সিদ্ধান্ত নেয় বলে জানা গেছে। ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ এক বিবৃতিতে জানান, রুহুল আমিন ৩ আগস্ট ২০২৪ সালে ‘জুলাই গণহত্যা’র সমর্থনে তথাকথিত খুনি হাসিনার পক্ষে মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায় জড়িত থাকায় তাকে ফ্যাসিবাদের দোসর আখ্যা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তার বিচার দাবি করে আসছিলেন ডাকসুর নেতৃবৃন্দ।
বিবৃতিতে তিনি অভিযোগ করেন, ট্রেজারার ড. জাহাঙ্গীর আলম রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানার পরও কোনো ব্যবস্থা নেননি। বরং ‘তার বিকল্প নেই’ বলে মন্তব্য করে দীর্ঘ দেড় বছর ধরে তাকে নিজের অফিসে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন।
ডাকসুর পক্ষ থেকে বলা হয়, গত এক বছরে রুহুল আমিনসহ ফ্যাসিবাদপন্থিদের বিচারের দাবিতে বহুবার লিখিত ও মৌখিকভাবে আবেদন জানানো হয়। এমনকি ডাকসু গঠনের পরও ছয় থেকে সাতবার প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
অবশেষে আজ (রোববার) রেজিস্ট্রার ভবন ঘেরাও কর্মসূচির পর প্রশাসন তাকে ওএসডি করতে বাধ্য হয়।
ডাকসুর পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, শুধু রুহুল আমিনকেই নয়- যারা জুলাই গণহত্যাসহ অতীতের সব ফ্যাসিবাদী কর্মকাণ্ডের বৈধতা দিয়েছেন, সেই শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রদেরও বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। রুহুল আমিনকে ওএসডি করাই যথেষ্ট নয়, দ্রুত তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে।
এফএআর/এমএসএম