পেট্রোবাংলা অফিসার্স এসোসিয়েশেনের নব-নির্বাচিতদের শপথ গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৫ এএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশনের (পেট্রোবাংলা) অফিসার্স এসোসিয়েশন এর নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (২৬ অক্টোবর) পেট্রোবাংলার ড. হাবিবুর রহমান অডিটোরিয়ামে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রেট্রোবাংলার উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) তারিকুল ইসলাম খান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পেট্রোবাংলা’র চেয়ারম্যান মো. রেজানুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে পেট্রোবাংলা’র পরিচালক (প্রশাসন) এস এম মাহবুব আলম উপস্থিত ছিলেন।

নব-নির্বাচিতদের শপথ বাক্য পাঠ করান পেট্রোবাংলা অফিসার্স এসোসিয়েশন নির্বাচন-২০২৫ এর প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও পেট্রোবাংলার মহাব্যবস্থাপক (ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট) মো: গোলাম মোর্তযা। অনুষ্ঠানে পেট্রোবাংলার পরিচালকবৃন্দসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

