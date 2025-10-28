আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বসছে ইসি
ভোটের তারিখ নির্ধারণে গুরুত্ব পাবে আবহাওয়া-পরীক্ষা-আইনশৃঙ্খলা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ভোটের তারিখ নির্ধারণের জন্য পরীক্ষার সময়সূচি, আবহাওয়া ও আইনশৃঙ্খলাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেকারণে ৩১টি মন্ত্রণালয়ের মতামত ও সহায়তা নেবে ইসি। সংসদ নির্বাচনের বিশাল পথ মসৃণ করতে তফসিল ঘোষণার আগে ও পরে কি কি কাজ করা হবে, বিশাল এক তালিকা প্রস্তুত করে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বসতে যাচ্ছে সংস্থাটি।
বার্ষিক ও পাবলিক পরীক্ষার সমসূচি দেখে ভোটের দিনসহ তফসিল নির্ধারণ, ভোটের সময়ের আবহাওয়া তথ্য-পূর্বাভাস, এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপতথ্য রোধে কৌশল নির্ধারণ, পোস্টাল ভোটিং, ভোটকেন্দ্রের স্থাপনা ও যাতায়াত থেকে নির্বাচনি সরঞ্জাম পরিবহনসহ প্রায় দুই ডজন বিষয়ে আলোচনা হবে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায়।
ভোট সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, বিভাগের প্রধানদের নিয়ে বৃহস্পতিবার এএমএম নাসির উদ্দিন নেতৃত্বাধীন ইসি প্রাক-প্রস্তুতিমূলক প্রথম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করবে। ভোটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত এমন ৩১টি মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে কমিশন। এমনকি শীর্ষ কর্মকর্তাদের উপস্থিত থাকতেও বলা হয়েছে সভায়।
৩১টি মন্ত্রণালয় বিভাগের কাছে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, নির্বাচনের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় ও প্রাক প্রস্তুতিমূলক সভা ৩০ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩টা) ইসি ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে এ সভায় চার নির্বাচন কমিশনার উপস্থিত থাকবেন।
এতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গভর্নর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয়ক ও সংস্কার সচিব, অর্থ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সচিব, কৃষি সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সচিব ও জাতীয় সংসদ সচিবালয় সচিবকে বৈঠকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করা হয়েছে।
এছাড়া ডাক অধিদপ্তর মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার মহাপরিচালক, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী এবং কারা অধিদপ্তরের কারা মহাপরিদর্শককেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
আন্তমন্ত্রণালয়ে সভায় যে বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে
ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার প্যানেল প্রস্তুত
ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকদের তালিকা সংগ্রহ করে প্যানেল প্রস্তুত এরইমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ইসির নির্দেশনা অনুযায়ী, তাদের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন রিটার্নিং অফিসার।
ভোটকেন্দ্রের স্থাপনা, যাতায়তে রাস্তা ও অবকাঠামো সংস্কার
নীতিমালা মেনে ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী, ভোটকেন্দ্রগুলোর কিছু প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার, প্রবেশ পথ, যাতায়াত, বিদ্যুৎ সংযোগ, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাসহ ভৌত অবকাঠামো মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
পার্বত্য এলাকায় সরঞ্জাম পরিবহন ও ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদে পৌছানো সহায়তা
পার্বত্য এলাকার তিন আসনের কিছু ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি সামগ্রী পরিবহন ও কর্মকর্তা-আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়ে যাতায়াতে সশস্ত্র বাহিনীর হেলিকপ্টার ব্যবহার হবে। এজন্য স্থানীয় প্রশাসনকে হেলিসোর্টি ভোটকন্দ্রের তালিকা ধরে প্রয়োজনীয় হেলিপ্যাড মেরামতের ব্যবস্থা ও সংস্কার করতে হবে।
প্রচার ও সচেতনতা কার্যক্রম
বাংলাদেশ টেলিভিশন, বেতার ও অন্যান্য মাধ্যমে আচরণবিধি, ভোটদান প্রক্রিয়াসহ সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হবে।
নির্বাচন সময়সূচি ঘোষণার দিন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণ একযোগে সরাসরি সম্প্রচার ও ভোটের সময়সূচি ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেবে তথ্য মন্ত্রণালয়।
পর্যবেক্ষক নিয়োগে সহায়তা
দেশি ও বিদেশি পর্যবেক্ষকদের অনুমতি, নিরাপত্তা, ভিসা প্রদান, বিমানবন্দরে সহায়তার প্রয়োজন হবে।
ঋণ খেলাপি সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা
ঋণ খেলাপিরা ভোটে অযোগ্যতার বিধান রয়েছে। মনোনয়নপত্র বাছাইকালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রার্থীদের তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সরবরাহের জন্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।
পরিচালনা ও আইন শৃঙ্খলা বাজেট বরাদ্দ
বর্তমান মূল্য ও বাস্তবতারভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনার বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ যৌক্তিক করারও প্রয়াজন হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সম্ভাব্য ব্যয়ের চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে ইসির প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা প্রয়োজন।
জনবল, যানবাহন ও লজিস্টিক সাপোর্ট
নির্বাচন পরিচালনা ও কমিশনের কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখতে চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় জনবল প্রদান, যানবাহনের বাজে বরাদ্দের অর্থের সংস্থান প্রয়োজন।
শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ
নির্বাচন শান্তিপূর্ণ রাখতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ও আচরণবিধি প্রতিপালন
সময়সূচি ঘোষণার পর প্রতিটি এলাকায় আচরণবিধি নিশ্চিতে মোবাইল কোর্ট আইন অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের প্রযৈাজন হবে।
পরীক্ষা সময়সূচি পর্যালোচনা
প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ও নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার সময় বিবেচনায় নিয়ে সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের তারিখসহ নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণের প্রস্তাবনা প্রণয়ণের প্রয়োজন হবে।
আবহাওয়া পূর্বাভাসের তথ্য পর্যালোচনা
এ বছরের ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি সময়ের দৈনন্দিন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, কুয়াশা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি তথ্য ও আবহাওয়া পূর্বাভাস সংগ্রহ করে জাতীয় নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণে সহায়ক হবে।
নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ
ভোটের আগের দিন ভোটকেন্দ্রে ও ভোটের দিন এবং নির্বাচনের বিভিন্ন পর্বে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে হবে। তফসিল ঘোষণার পর থেকে ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত নির্বাচন অফিসের বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টিও প্রয়োজন হবে।
ভোটের সময় স্বাস্থ্যসেবা
ভোটের দিন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের জরুরি চিকিৎসায় হাসপাতাল নির্ধারণ ও মেডিকেল টিম গঠন করতে হবে।
অগ্নিকাণ্ড ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
রিটার্নিং, সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাযালয় ও ভোটকেন্দ্রে অগ্নিকাণ্ড ও দুর্যোগ প্রতিরোধে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রস্তুত রাখতে হবে।
নির্বাচনি প্রচার সামগ্রী অপসারণ
সময়সূচি ঘোষণার পূর্বে বিদ্যমান পোস্টার-ব্যানার ও অননুমোদিত প্রচার সামগ্রী অপসারণে স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। ‘দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২ এর বিধান অনুসারে কর্মপদ্ধতি নিতে হবে।
নির্বাচনকালীন যানবাহন ও নৌযান নিয়ন্ত্রণ
ভোটের আগে-পরে মোটরসাইকেলসহ কিছু যান ও নৌযান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার প্রয়োজন হয়।চর ও পার্বত্য অঞ্চলে প্রয়োজনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার অনুমোদিত যানবাহ চলাচল নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে থাকবে।
পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থাপনা
প্রবাসী বাংলাদেশি ও অভ্যন্তরীণ পোস্টাল ব্যালট নিরাপদ পরিবহন ও গণনায় ডাক বিভাগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
জেলখানায় পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা
জেলখানা/নিনী হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেল কর্তৃপক্ষ সহায়তা করবে।
এআই ব্যবহার করে সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া তথ্য রোধে কর্মকৌশল
এআই প্রযুক্তি ব্যবহারে ভুয়া ও উস্কানিমূলক তথ্য প্রচার রোধে কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া ভুল বার্তা যাতে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কোনো ধরনের অন্তর্ঘাত ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ সম্প্রীতি যাতে বিনষ্ট করতে না পারে সে দিকে সতর্ক থাকতে হবে।
বিবিধ
ভোটাররা যেন নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে এবং নিরাপদে ফিরে আসতে পারে—এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে ভোটার সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, ব্যাংকিং সার্ভিসসহ অন্যান্য সেবা সহজীকরণ, এবং নির্বাচন বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব দূর করতে সিভিক এডুকেশন কার্যক্রম নেওয়ার তাগিদ দেওয়া হবে।
এমওএস/এসএনআর/জিকেএস