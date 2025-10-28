  2. জাতীয়

হিফযুল কুরআন অ্যাওয়ার্ড

সারা দেশের ১৭১৫ হাফেজ ও বাবা-মাকে সম্মাননা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২৬ এএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
হিফযুল কুরআন অ্যাওয়ার্ড ও কুরআন উৎসবে বক্তব্য দেন ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ১৩তম হিফযুল কুরআন অ্যাওয়ার্ড ও কুরআন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সারা দেশের ১৭১৫ জন কুরআনের হাফেজ ও তাদের বাবা-মাকে সম্মাননা জানানো হয়।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাজধানীর বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন পরিচালিত সারা দেশের বিভিন্ন শাখার হাফেজদের সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট, সনদ, পাগড়ি বা স্কার্ফ ও ব্যাগ দেওয়া হয়।

পবিত্র কুরআনের হাফেজদের উৎসাহ দিতে তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন প্রতি বছর এই আয়োজন করে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।

হাফেজদের সম্মাননা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, আন্তর্জাতিক মুফাসসিরে কুরআন ড. মিজানুর রহমান আজহারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি আবু সাদিক (সাদিক কায়েম), বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিঞা মো. নুরুল হক, চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের খতিব সাইয়্যেদ আনোয়ার হোসাইন তাহের আহমাদ জাবেরী আল-মাদানী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কারি আহমাদত বিন ইউছুফ, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামছুল আলমসহ দেশের প্রসিদ্ধ আলেম-ওলামারা।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হাবীবুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস চেয়ারম্যান ড. মীম আতিকুল্লাহ, মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম, সিনিয়র ডিরেক্টর আ. ন. মু. রাশিদুল ইসলাম সায়েম, মুহা. আসলাম মিয়া, ডিরেক্টর মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ অল-আমিন, আ. খ. ম. মাসুম বিল্লাহ, এইচ. এম আব্দুল্লাহ আল মামুন, মাহমুদুল হাসান ফেরদৌস, নুরুল আবছার ভূঁইয়া, এম.এম রবিউল ইসলাম, মো: সাইয়েদুর রহমান এবং বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ, শাখাপ্রধান, শাখাসহকারী, আমিনুল হিফয, সাংবাদিক, শুভাকাঙ্ক্ষী, শতশত অভিভাবক, প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমন্ডলী।

পবিত্র কুরআনের হাফেজদের অভিবাদন জানিয়ে ধর্ম উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, তানযীমুল উম্মাহর প্রতি আমাদের আস্থা, ভরসা আছে। আমরা প্রত্যাশা করতে চাই যে, আগামীতে এখান থেকে এমন সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি হবে তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় ভূমিকা রাখবে।

সকাল থেকেই অভিভাবকদের হাত ধরে অনুষ্ঠানস্থলে আসতে শুরু করে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। হাফেজ ছাত্রদের পরনে সাদা জুব্বা আর মাথায় সাদা পাগড়ি; হাফেজ ছাত্রীদের পোশাকে আকাশের নীল ও সাদার কম্বিনেশন। সবার কাঁধে তানযীমুল উম্মাহর নাম ও লোগোসংবলিত উত্তরীয়।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ইসলামী চিন্তাবিদ, কুরআন গবেষক, হাজার-হাজার হাফেজদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে তানযীমুল উম্মাহর এই বর্ণিল আয়োজন। শুরু থেকেই বিভিন্ন সুরে সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সুরের মূর্ছনায় মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে মনোমুগ্ধকর হামদ-নাত ও ইসলামী সংগীত, বক্তৃতা, আলোচনা, কবিতা আবৃত্তিসহ চমৎকার পরিবেশনায় সবার মন কাড়ে।

