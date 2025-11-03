নির্বাচনি দায়িত্বের আগে আনসার সদস্যদের এসবি ভেরিফিকেশন হবে

নির্বাচনি দায়িত্বের আগে আনসার সদস্যদের এসবি ভেরিফিকেশন হবে
নির্বাচনি দায়িত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার আগে আনসার-ভিডিপির সদস্যদের পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) সহায়তায় ভেরিফিকেশন (যাচাই-বাছাই) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ। তিনি জানান, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকবে তাদের নির্বাচনি দায়িত্ব দেওয়া হবে না।
সোমবার (৩ নভেম্বর) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণের (চতুর্থ ধাপ) সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। রাজধানীর ভাটারার আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নে (এজিবি) এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫ লাখ ৪৫ হাজারের বেশি আনসার-ভিডিপির সদস্যরা মোতায়েন থাকবেন। আগের নির্বাচনে আনসার-ভিডিপির সদস্যদের মোতায়েন মোটেও সুখকর ছিল না। আনসার-ভিডিপির সদস্যদের মোতায়েনের ব্যাপারে বিভিন্ন ভ্রান্তি রয়েছে। সেই ধারণাকে মাথায় রেখে নতুন বাংলাদেশের যাত্রার শুরু থেকেই জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিল রেখে আনসার-ভিডিপির সদস্যদের নতুন করে সদস্য সংগ্রহ, তালিকাভুক্তি, নতুন দায়িত্বরতদের তালিকাভুক্তি এবং এ সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন করা এবং নির্বাচন কমিশনের ম্যানডেট মাথায় রেখে সুসংগঠিত করেছি।
তিনি বলেন, গত এক বছরে ১ লাখ ৪৫ হাজারের বেশি নতুন সদস্য গড়ে তুলেছি। যাদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আগের মতো ছিল না। নতুন সদস্যরা কীভাবে দেশের জনগণের সেবা করবে, দেশ রক্ষায় কাজ করবে, দেশের দুর্যোগসহ বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে সেই প্রশিক্ষণ তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।
বিশাল আয়োজনে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আনসার-ভিডিপি কাজ করে যাচ্ছে। শুধু নির্বাচনি ভোট কেন্দ্র নয়, এবার নির্বাচন সচেতনতামূলক কার্যক্রমেও সম্পৃক্ত করা হবে আনসার-ভিডিপির সদস্যদের।
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আনসার-ভিডিপির সদস্যদের ফিল্টারিং করে নির্বাচনি দায়িত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার আগে যাচাই-বাছাই করে নেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে আনসার-ভিডিপির মহাপরিচালক বলেন, পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) সহায়তায় ভেরিফিকেশন (যাচাই-বাছাই) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকবে তাদের নির্বাচনি দায়িত্ব দেওয়া হবে না।
অ্যাপসের মাধ্যমে সব আনসার-ভিডিপির সদস্যকে ডিজিটালি রেজিস্ট্রেশন করা হবে। কে কোন ভোট কেন্দ্রে যাবে তা নির্বাচন কমিশনের কন্ট্রোল রুম থেকে জানা যাবে।
মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব আরও বলেন, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে গ্রুপভিত্তিক মোতায়েন চিরতরে বন্ধ। সেই চেষ্টা করে আর লাভ হবে না। সম্পূর্ণ ডিজিটালভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। যার সার্টিফিকেশন থাকবে না তাকে নির্বাচনি দায়িত্ব দেওয়া হবে না।
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণের (চতুর্থ ধাপ) সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।
