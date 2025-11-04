ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার/ট্রেইনি ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীদের আবেদনের জন্য উৎসাহিত করা হলো।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার/ট্রেইনি ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীদের আবেদনের জন্য উৎসাহিত করা হলো।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর
কর্মস্থল: হবিগঞ্জ, নাটোর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক প্রাণ গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস