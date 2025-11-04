সারাদেশে বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার আরও ১৬৪১
সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ১১১৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫২৫ জন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১১১৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫২৫ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৬৪১ জনকে।
অভিযানিক কার্যক্রমে উদ্ধার করা হয়, বিদেশি পিস্তল ২টি, পিস্তল ২টি, পাইপগান ১টি, তাজা ককটেল ৫টি, ম্যাগজিন ৩টি, কার্তুজ ২ রাউন্ড, সিসা কার্তুজ ৪টি, গুলি ৪ রাউন্ড, কিরিস ২টি, চাইনিজ কুড়াল ১টি, রামদা ৬টি, ছোরা ১টি, চাকু ১টি।
