শাহ আমানতে আমদানি নিষিদ্ধ ক্রিমসহ ৪ লাখ টাকার মালামাল জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩১ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমদানি নিষিদ্ধ ক্রিম ও ব্যাগেজ সুবিধার অতিরিক্ত প্রায় ৪ লাখ টাকার পণ্যসহ মো. গিয়াস উদ্দিন (৩৭) নামে দুবাই থেকে আসা এক যাত্রীকে আটক করেছে বিমানবন্দর কাস্টমস গোয়েন্দা ও এনএসআই।

শনিবার (৮ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের বিজি-১৪৮ ফ্লাইটে আসা ওই যাত্রীকে আটক করা হয়। পরে তার আগের নেতিবাচক রেকর্ড না থাকায় পাসপোর্ট দেখে গোয়েন্দা প্রতিনিধির উপস্থিতিতে মৌখিকভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

জব্দ পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে- ৫ কার্টন বিদেশি সিগারেট, ৬টি গুগল পিক্সেল ফোন, একটি ডেল ল্যাপটপ এবং আমদানি নিষিদ্ধ ১২টি বিউটি ক্রিম।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের জনসংযোগের দায়িত্বে থাকা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‌‌দুবাই থেকে আসা যাত্রীর কাছ থেকে বিদেশি সিগারেট, মোবাইল, ল্যাপটপ এবং আমদানি নিষিদ্ধ ক্রিম জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যাত্রীকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‌আমদানি নিষিদ্ধ ক্রিমগুলো যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে বিনষ্ট করা হবে। জব্দ করা অন্য পণ্যগুলোর মধ্যে সিগারেট, মোবাইল ও ল্যাপটপটিতে রাজস্ব বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী ৮৫ হাজার ৫০০ টাকা শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। যাত্রী নিয়মমাফিক শুল্ক দিয়ে এগুলো নিয়ে যেতে পারবেন।

প্রাথমিকভাবে জব্দ করা পণ্যগুলো কাস্টমস হেফাজতে রাখা হয়েছে। জব্দ করা পণ্যের বাজারমূল্য ৪ লাখ টাকার কিছু বেশি বলে জানান তিনি।

