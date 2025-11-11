রাজধানীতে ঝটিকা মিছিল ঘিরে গ্রেফতার আরও ২২
গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ঝটিকা মিছিলের পরিকল্পনা ও মিছিলে অংশ নেওয়ার সময় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর ২২ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গ্রেফতাররা হলেন—ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কদমতলী থানাধীন ৫৩ নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সোহানুর রহমান মিশাল (২৯), নারায়ণগঞ্জ মহানগর ছাত্রলীগের সদস্য মোহাম্মদ আনিকুল ইসলাম নাঈম (৩২), তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা ২৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মিজানুর রহমান বাবু (৫৫), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ২৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মো. সোবহান মিয়া (৪৫), লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ৬ নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সেক্রেটারি মো. শাওন (২১), বেগমগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সদস্য আবদুর রহিম (২৫), শেরেবাংলা নগর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি মো. নুরুজ্জামান খান (৫১), কাফরুল থানাধীন ৯৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল হক তালুকদার (৫৫), ৫৯ নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী মোসা. বিলকিস আক্তার কলি (৪৪), ফেনী দাগনভূঞা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন সোহাগ (৫২), মিরপুর থানা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম লিটন (৫৫), গুরই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, ৩০ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মো. মিজান (৪৬), স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ইশতিয়াক আহমেদ জুয়েল (৪৬), মধুপুর উপজেলা শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিটন (৫৫), সবুজবাগ থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. রিফাত (২১), রূপনগর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি ইলিয়াস মোল্লার সহচর আবু সাঈদ মো. শায়খুল ইসলাম (৬৪), সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতা মো. আরিফুল ইসলাম উজ্জ্বল, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আবির হাসান রাব্বি (২৮), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহসভাপতি মো.আরিফুল ইসলাম (৩৬), কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. নুরুল ইসলাম বাদশা (৪১) এবং আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের আয়োজক মো. কাজী আনিছুর রহমান (৪০)।
ডিবির বরাতে তালেবুর রহমান জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এসব অভিযান পরিচালিত হয়। ডিবির মতিঝিল, গুলশান, রমনা, লালবাগ, তেজগাঁও, উত্তরা ও সাইবার ক্রাইম বিভাগের টিমগুলো এসব অভিযান পরিচালনা করে।
গ্রেফতাররা আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর ব্যানারে ১৩ নভেম্বরের তথাকথিত লকডাউন কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে রাজধানীতে ঝটিকা মিছিল ও নাশকতার পরিকল্পনা করছিল।
গ্রেফতারকালে তাদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের চ্যাট, ভয়েস রেকর্ডসহ প্রমাণাদি জব্দ করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান ডিএমপির এ কর্মকর্তা।
