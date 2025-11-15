  2. জাতীয়

উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরের দাবি

প্রকাশিত: ০২:৪৪ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরের এক দফা দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়

দেশের উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরের এক দফা দাবি জানিয়েছে জাতীয় ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) এ দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করেন অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা।

এ সময় তারা বলেন, সব নিয়ম মেনে প্রতিযোগিতামূলকভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল লিখিত, ব্যবহারিক, মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে। এরপর সবাই বিভিন্ন দপ্তরে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে। কিন্তু চাকরির কোনো সংস্থান হয় না।

এর মধ্যে কিছু সংখ্যক জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এতে করে একই পদ্ধতিতে নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলের মধ্যে চরম বৈষম্য তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে সব নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বৈষম্য হচ্ছে।

অধিদপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্প ও দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত জনবলের চাকরি রাজস্বখাতে স্থানান্তরের জন্য এক দফা দাবি জানানো হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক মমিনুর ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব মাসুদুর রহমান, সহ-সদস্য সচিব রফিকুল ইসলামসহ বিভিন্ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট নেতারা।

