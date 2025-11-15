হালদা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা বন্ধে সড়ক অবরোধ

হালদা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা বন্ধে সড়ক অবরোধ
ফটিকছড়ির হালদা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ ও বালু তোলায় বাধা দেওয়ায় এক প্রতিবাদকারীর ওপর হামলার বিচার দাবিতে মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ করেছেন এলাকাবাসী।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকাল ১০টায় সুয়াবিল শাহ ছোবহানিয়া সড়কের সামনে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেন তারা। পরে প্রায় আধাঘণ্টা নাজিরহাট-কাজিরহাট সড়ক অবরোধ করেন তারা। এ সময় ওই পথে যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন আবুল কাশেম ফারুকী, মো. ইরফান উদ্দীন, আরমান উদ্দিন, এম এয়াকুব আলী বাদশা প্রমুখ।
বক্তারা অভিযোগ করেন, হালদা নদী দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলেও সেখানে অবাধে বালু তোলা হচ্ছে। জিপ গাড়িতে করে এসব বালু পরিবহনের কারণে রাস্তাঘাট নষ্ট হচ্ছে, ফলে সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।
তারা বলেন, গত শুক্রবার অবৈধ বালু পরিবহনের প্রতিবাদ জানিয়ে একটি জিপ আটকালে সংগঠক আবু ফয়েজ তুহিনের ওপর হামলা চালান বালু সিন্ডিকেটের সদস্য মো. জসিম ও তার সহযোগীরা। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।
বক্তারা হালদা থেকে বালু উত্তোলন ও মাটি কাটা বন্ধসহ হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পরপরই তিনি আহত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছেন। বালু তোলার বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলছে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলার মাধ্যমে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গত শুক্রবার পূর্ব সুয়াবিলে অবৈধ বালু উত্তোলনের প্রতিবাদ জানাতে গেলে ইসলামী যুবসেনার উত্তর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আবুল ফয়েজ তুহিনের ওপর সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালানো হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেন।
এমআরএএইচ/ইএ/এএসএম