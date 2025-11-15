  2. জাতীয়

ব্যবসায়ীকে ‘সন্ত্রাসীর’ বার্তা, ‘তোকে ব্লেড দিয়ে খুঁচিয়ে মারবো’

প্রকাশিত: ০৯:৩৮ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
মোহাম্মদ রায়হান/ছবি: সংগৃহীত

‘তোকে গুলি করে মারবো না, ব্লেড দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবো’ বলে চট্টগ্রামের এক ব্যবসায়ীকে ‘সন্ত্রাসী’ মোহাম্মদ রায়হান হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে প্রথমে ফোন করে এবং পরে হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠিয়ে এ হুমকি দেওয়া হয়।

ভুক্তভোগী মো. একরাম বলেন, তিনি গত ১৫ মার্চ ঢাকার একটি শপিংমলে ঘুরতে দেখে চট্টগ্রামের ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ সাজ্জাদ হোসেন ওরফে ছোট সাজ্জাদকে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। এরপর সাজ্জাদের স্ত্রী তামান্না এবং বিদেশে পলাতক সাজ্জাদ আলী ওরফে বড় সাজ্জাদ তাকে হুমকি দেন। ওই হুমকির ঘটনায় তিনি পাঁচলাইশ থানায় মামলা করেছিলেন। এরপর মামলা তুলে নিতে তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। নতুন করে হুমকির বিষয়ে তিনি থানায় মামলা কিংবা সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ছোট সাজ্জাদের পর তার স্ত্রী তামান্নাও গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। এর আগে ছোট সাজ্জাদকে ধরিয়ে দিতে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ কমিশনার পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। ছোট সাজ্জাদ ১৫ মার্চ গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে যাওয়ার পর তার বাহিনীর দেখভাল করছেন রায়হান। চট্টগ্রামে একের পর এক খুনের ঘটনায় তার সম্পৃক্ততার অভিযোগ এসেছে। একাধিক হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামিও তিনি।

গত ৫ নভেম্বর পাঁচলাইশ থানার হামজারবাগ এলাকায় বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর নির্বাচনী গণসংযোগে প্রকাশ্যে গুলি করে আরেক ‘সন্ত্রাসী’ সরোয়ার হোসেন বাবলাকে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনার তিন দিন আগে বাবলাকে ফোন করে রায়হান হত্যার হুমকি দেন- এমন অভিযোগ নিহতের পরিবারের। নিহতের বাবা জানান, রায়হান ফোন দিয়ে বাবলাকে বলেছিলেন, ‘তোর সময় শেষ, যা খাওয়ার খেয়ে নে।’

এর আগে গত ২৫ অক্টোবর মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময় রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের চারাবটতলে গুলি করে হত্যা করা হয় যুবদল কর্মী আলমগীর আলমকে। এ হত্যা মামলায় রায়হানকে আসামি করা হয়েছে।

এখন নতুন হুমকির ব্যাপারে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান বলেন, ‘ব্যবসায়ী একরামকে হুমকি দেওয়ার বিষয়টি আমরা জেনেছি। এর আগেও হুমকির বিষয়ে মামলা করেছিলেন ওই ব্যবসায়ী। এখন বিষয়টি আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি।’

রায়হানের বিষয়ে মহানগর পুলিশের সহকারী কমিশনার (গণমাধ্যম) আমিনুর রশিদ জানান, নগর ও জেলার বেশ কয়েকটি হত্যা মামলায় রায়হানের নাম উঠে এসেছে। তাকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে।

