পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত
চট্টগ্রাম নগরীতে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১টার দিকে এনায়েত বাজার কসাইপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম আকাশ ঘোষ (২৬)। তিনি এনায়েত বাজারের গোয়ালপাড়া পুকুরপাড় এলাকার বাসিন্দা। এ ঘটনায় অভিযুক্ত যুবক সানিও একই এলাকায় থাকেন।
এলাকাবাসী জানান, সানি মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে পরিবর্তন করার পর আকাশকে টাকা পরিশোধ করেননি। বৃহস্পতিবার পাওনা টাকা চাইতে গেলে সানি ও তার সঙ্গে থাকা কয়েকজন যুবক মিলে আকাশের ওপর হামলা চালান এবং তাকে ছুরিকাঘাতে গুরুতর জখম করেন। পরে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম বলেন, ছুরিকাঘাতে এক যুবক খুন হয়েছেন। অভিযুক্তদের ধরতে অভিযান চলছে।
