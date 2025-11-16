  2. জাতীয়

নগরের দেয়াল থেকে ব্যানার, পোস্টার অপসারণ করছে ডিএনসিসি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩১ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
নগরের দেয়াল থেকে ব্যানার, পোস্টার অপসারণ করছে ডিএনসিসি
রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে ডিএনসিসির অপসারণ করা ব্যনার এবং পোস্টার

নগরের দেয়াল থেকে ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন অপসারণে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)।

এরই অংশ হিসেবে রোববার (১৬ নভেম্বর) রাজধানীর মোহাম্মদপুরের শেরশাহ শুরী রোড, নূরজাহান রোড, তাজমহল রোড থেকে শত শত ব্যানার, পোস্টার অপসারণ করেছে সংস্থাটি।

ডিএনসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, নগরের রাস্তাঘাট থেকে ব্যানার-পোস্টার অপসারণে ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের নির্দেশনা রয়েছে। সে আলোকে প্রতিদিনই ডিএনসিসির বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত ব্যানার, পোস্টার অপসারণ করা হচ্ছে।

গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) মিরপুর ৬০ ফুট সড়ক থেকেও তা অপসারণ করা হয়েছে। পরে সরেজমিনে তা পরিদর্শন করেন ডিএসসিসি প্রশাসক। এভাবে গত দুই মাসে অন্তত দেড় লাখ পোস্টার, ব্যানার অপসারণ করা হয়।

এমএমএ/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।