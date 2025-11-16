মোহাম্মদপুরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৪
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (১৬ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গ্রেফতাররা হলেন- ফাহিম (২৩), পলাশ (২২), রাসেল (২৮), ওবায়দুল (৩৩), আলমগীর (৩৮), সাকির হোসেন (৩১), গোলাম হোসেন (৪৫), বাদল (৫৮), শ্যামলী বেগম সাথী (২৭), মোবারক (৩১), তানভীর আহমেদ সাব্বির (২২), অনিক (৩৩), নিয়মত উল্লাহ (২৫) ও ইমন ওরফে অনিল (২৫)।
গ্রেফতারকালে তাদের কাছ থেকে ২০০ গ্রাম গাঁজা, ২টি বিদেশি মদের বোতল, ২টি ডিজিটাল পরিমাপ মেশিন ও নগদ ২৪২ টাকা উদ্ধার করা হয়।
মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গতকাল শনিবার মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১৪ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়েছে।
এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।
কেআর/কেএসআর