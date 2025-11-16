  2. জাতীয়

ভালো নির্বাচনের বিকল্প নেই, চাপে ‘নতজানু হবে না’ ইসি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৮ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার/ফাইল ছবি

অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রশ্নে নির্বাচন কমিশন (ইসি) কোনো ধরনের চাপের মুখে ‘নতজানু হবে না’ বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। ইসির সামনে ভালো নির্বাচন করার বিকল্প রাস্তা নেই বলেও জানান তিনি।

রোববার (১৬ নভেম্বর) নির্বাচন ভবনের সম্মেলন কক্ষে দ্বিতীয় দিনের প্রথম ধাপে ছয়টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপে তিনি এ কথা বলেন।

ইসি আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, আমরা নতজানু হবো না। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যা যা করা দরকার করছি। আমাদের সামনে ভালো নির্বাচন করার বিকল্প রাস্তা নেই।

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ভালো নির্বাচনের জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই। পোলিং এজেন্ট নিয়োগের বিষয়ে দলগুলো যেন আগে থেকেই এক্সারসাইজ করে, তাহলে ভালো হবে।

পোলিং এজেন্ট নিয়োগ বিষয়ে ভোটের আগের দিন চূড়ান্ত না করে আগেভাগে তালিকা করার আহ্বানও জানান তিনি।

এদিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রথম ধাপের সংলাপে অংশ নেওয়া দলগুলো হলো—গণফোরাম, গণফ্রন্ট, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি–বিএসপি ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি।

সংলাপে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে ‘নতজানু না হয়ে নিরপেক্ষ ও শক্ত ভূমিকা নিতে’ নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানায় এ ছয়টি রাজনৈতিক দল।

দলগুলো বলছে, সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হলে নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ ও শক্ত ভূমিকা নিতে হবে। কোনোভাবেই অনিয়ম ও অদৃশ্য শক্তির কাছে নতজানু হওয়া যাবে না।

সংলাপে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, আশা করি, দলগুলোর প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাবো। সুষ্ঠু নির্বাচন আমাদের লক্ষ্য। জাতি হিসেবে আমরা একসঙ্গে কাজ করে কামিয়াব হবো।

সিইসি বলেন, নির্বাচনে কোনো সংসদীয় আসনে একক প্রার্থী থাকলে সেখানেই শুধু ‘না’ ভোট হবে। নির্বাচিত হওয়ার পর কোনো প্রার্থীর হলফনামায় গোঁজামিল থাকলে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

