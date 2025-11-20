  2. জাতীয়

তিন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চাকরিচ্যুত

প্রকাশিত: ০৯:৫৩ এএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
তিন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চাকরিচ্যুত
তিনজন সহকারী কমিশনারকে (নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট) চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। তাদের চাকরিচ্যুত করে বুধবার (১৯ নভেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। তারা বুনিয়াদি প্রশিক্ষণরত ছিলেন।

চাকরিচ্যুত কর্মকর্তারা হলেন—অনুপ কুমার বিশ্বাস (বগুড়া), নবমিতা সরকার (পিরোজপুর) ও কাজী আরিফুর রহমান (ফরিদপুর)।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১-এর বিধি ৬(২)(এ) অনুসারে সরকারি চাকরি থেকে তাদের চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। এছাড়া চাকরির মেয়াদে সরকারের কোনো আর্থিক পাওনা থাকলে ‘পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩’ অনুযায়ী তা আদায় করা হবে।

জানা গেছে, বুধবারই ওই তিন কর্মকর্তার বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির দিনই তাদের চাকরিচ্যুত করা হলো। তবে কী কারণে তাদের চাকরি থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তা প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়নি।

