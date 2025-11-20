সাকিব আল হাসানকে দুদকে তলব
শেয়ারবাজারে কারসাজির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও মাগুরা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
দুদকের মহাপরিচালক বলেন, মো. আবুল খায়ের ওরফে হিরু শেয়ারবাজারে অনিয়ম-দুর্নীতি ও কারসাজির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করে ক্ষতি করান এবং সেখান থেকে অর্জিত অর্থ লেয়ারিং করে বিভিন্ন খাতে স্থানান্তর করেন। এ ঘটনায় সাকিব আল হাসানসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলা তদন্তের অংশ হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছে। আগামী ২৬ নভেম্বর সাকিবকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।
দুদকের মহাপরিচালক বলেন, ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানসহ মামলার ১৫ জনকে আগামী ২৫ ও ২৬ নভেম্বর তলব করা হয়েছে।
গত ১৭ জুন শেয়ারবাজারে কারসাজির মাধ্যমে ২৫৬ কোটি টাকার বেশি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সাকিব আল হাসান, সমবায় অধিদপ্তরের উপনিবন্ধক মো. আবুল খায়েরসহ (ওরফে হিরু) ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। মামলাটি ঢাকার সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সংস্থার সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন দায়ের করেন।
দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, সাকিব আল হাসানকে আগামী ২৬ নভেম্বর সকাল ১০টায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে মামলার বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ার জন্য পত্র পাঠানো হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, সাকিব আল হাসানের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে অনুসন্ধান চলছে এবং ওই অভিযোগ সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকে নিয়ে আদাবর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। এরপর ১৯ জানুয়ারি চেক ডিজঅনার মামলায় সাকিব আল হাসানসহ চারজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।
