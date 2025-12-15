কাকরাইলে পুলিশকে ২০০ মিটার টেনে নেওয়া সিএনজিচালক গ্রেফতার

কাকরাইলে পুলিশকে ২০০ মিটার টেনে নেওয়া সিএনজিচালক গ্রেফতার
রাজধানীর কাকরাইল মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে কর্তব্যরত এক ট্রাফিক পুলিশ সদস্যকে ২০০ মিটার টেনে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় সিএনজি অটোরিকশার চালক মো. মাঈন উদ্দিনকে (৫০) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট জানায়, কাকরাইল মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে সিএনজি অটোরিকশা চালিয়ে যান চালক মাঈন উদ্দিন। বাধা দিতে গেলে ট্রাফিক পুলিশ সদস্যকে টেনে ২০০ মিটার নিয়ে যান তিনি।
এরপর ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে সিটিটিসির স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের একটি টিম রমনা থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানিয়েছে সিটিটিসি।
