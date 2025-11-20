  2. জাতীয়

এক্সপ্রেসওয়ের রেলিং ভেঙে নিচে পড়লো প্রাইভেটকার, পথচারী নিহত

প্রকাশিত: ০৭:১৮ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম নগরীতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে থেকে একটি প্রাইভেটকার রাস্তায় ছিটকে পড়ে একজন নিহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকেল ৪টা ২৫ মিনিটে নগরীর নিমতলা মোড়ে বন্দর থানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রাইভেটকারটি বেপরোয়া গতিতে এক্সপ্রেসওয়ে অতিক্রম করছিল। নিমতলা মোড়ে পৌঁছার পর এক্সপ্রেসওয়ের সীমানা দেওয়ালের অংশ ভেঙে সেটি নিচে পড়ে যায়।

পুলিশ জানায়, এ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত পাঁচজনের মধ্যে পথচারী মো. শফিককে (৫৫) নগরীর আগ্রাবাদ মা ও শিশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এছাড়া আহত এক তরুণীসহ চারজনকে বারিক বিল্ডিং মোড়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের চিকিৎসা চলমান।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রাইভেটকারটি বিমানবন্দরের দিক থেকে শহীদ ওয়াসিম আকরাম উড়াল সড়কের (চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে) ওপর দিয়ে আগ্রাবাদের দিকে যাচ্ছিল। নিমতলা মোড় অতিক্রম করার সময় সেটি এক্সপ্রেসওয়ের রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে যায়।

আহত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানানো হয়।

নগর পুলিশের বন্দর জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) মাহমুদুর রহমান বলেন, এক্সপ্রেসওয়ে থেকে একটি গাড়ি নিচে রাস্তায় পড়ে গেছে। এখানে প্রচুর লোকজন জমা হয়েছে। সড়কে যানজট সৃষ্টি হয়েছে। আমরা লোকজন সরিয়ে সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি। এখন যান চলাচল স্বাভাবিক আছে।

