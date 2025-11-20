  2. জাতীয়

আইন উপদেষ্টা

আগামী তিন-চার কার্যদিবসের মধ্যে গণভোট আইন করা হবে

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:৫১ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনে একই সঙ্গে হবে গণভোট/ প্রতীকী ছবি

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, গণভোট আইন আমরা দ্রুত করতে যাচ্ছি। এই সপ্তাহে (আগামী সপ্তাহে) করে ফেলবো। আজ তো বৃহস্পতিবার, আগামী তিন-চার কার্যদিবসের মধ্যে হয়ে যাবে।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি। গণভোট আইন কবে প্রণীত হবে- এক সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশের বিষয়ে আসিফ নজরুল বলেন, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ- ২০২৫ এর চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে গণভোট আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। সম্প্রতি জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এ ঘোষণা দেন তিনি।

