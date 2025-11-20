ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর
জলবিদ্যুৎ, আঞ্চলিক যোগাযোগ-অর্থনৈতিক জোনে অগ্রগতি খুঁজছে বাংলাদেশ
জলবিদ্যুৎ আমদানি, আঞ্চলিক যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক জোন ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ একগুচ্ছ ইস্যুতে আলোচনার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানান পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম।
ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বহুদিন ধরেই আলোচনা চলছে, যেখানে ভারতের আপত্তির কথাও আগে শোনা গেছে। এবারের শীর্ষ বৈঠকে বিষয়টি আসবে কি না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, ২০২৩ সাল থেকেই বাংলাদেশ ভুটানের জলবিদ্যুৎ আনার প্রস্তাব দিয়েছে এবং ভুটানও এতে আগ্রহী। তবে যেহেতু এটি ত্রিদেশীয় বিষয়, তাই এখনো আলোচনা চলমান।
ভুটান–ভারত আলোচনা এগোলে এরপর বাংলাদেশ–ভুটান পর্যায়ে এ ইস্যুতে অগ্রগতি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি নিশ্চিত করেন, ভুটানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে জলবিদ্যুৎ ইস্যুটি অবশ্যই আলোচনায় আসবে।
পররাষ্ট্র সচিব আরও জানান, ভুটানে ট্রাভেল ট্যাক্স কমানো বা শূন্য করার প্রস্তাব বাংলাদেশ তুলে ধরবে।
আমরা অবশ্যই ভুটানের ট্রাভেল ট্যাক্স আরও কমানোর বিষয়ে অনুরোধ জানাব, বলেন তিনি।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের পর তাকে ভারত থেকে বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে পররাষ্ট্র সচিব কৌশলী অবস্থান নেন।
তিনি বলেন, এই সংবাদ সম্মেলন ও সাংবাদিকদের সঙ্গে এ আলোচনাটি সম্পূর্ণভাবে দ্বিপাক্ষিক সফরকে কেন্দ্র করে। এর বাইরে অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলা অসৌজন্যমূলক হবে। তাই আলোচনাকে সফর-সংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখার অনুরোধ করছি।
এসময় পররাষ্ট্র সচিব জানান, কুড়িগ্রাম অঞ্চলে ভুটানের ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের জন্য একটি অর্থনৈতিক জোন ব্যবহারের প্রস্তাব বাংলাদেশ আগে থেকেই দিয়েছে। সৈয়দপুর বিমানবন্দরের নিকটবর্তী এই অঞ্চল ভুটান চাইলে শিল্পায়নে ব্যবহার করতে পারে এবং এতে বাংলাদেশের কোনো আপত্তি নেই। প্রকৌশল, চিকিৎসা শিক্ষা ও খেলাধুলায় সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রস্তাবও বৈঠকে তোলা হবে।
খেলাধুলা সহযোগিতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ফুটবল ফেডারেশন ভুটানের ফুটবল দলের জন্য একটি মাঠ হোম গ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ চিহ্নিত করেছে, যা তিনি প্রশংসা করেন।
ভুটানের সঙ্গে আঞ্চলিক এয়ার কানেক্টিভিটি এবং সৈয়দপুর বিমানবন্দর ব্যবহারের বিষয়টি এবার আলোচনায় আসবে কি না—এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, সৈয়দপুর বিমানবন্দর নিয়ে আলোচনা বহুদিন ধরে চলমান।
এটি কোনো দেশের আপত্তি বা রিজারভেশনের কারণে আটকে নেই। বিষয়টি পুরোপুরি বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যকার আলোচনা, জানান তিনি।
আসাদ আলম সিয়াম আরও বলেন, বাংলাদেশ ও ভুটান দু’দেশই সার্কের সদস্য হওয়ায় সংস্থাটিকে আরও গতিশীল করার প্রস্তাব রাখা হবে। রেগুলার মুভমেন্ট ইস্যুতে ভুটানের কিছু আপত্তি রয়েছে; বাংলাদেশ ভুটানের সঙ্গে পুনরায় বিষয়টি তুলবে এবং তাদের উদ্বেগ দূর করতে আলোচনার চেষ্টা করবে।
ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগের ২২–২৪ নভেম্বরের এ সফরকে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গভীর করার পাশাপাশি উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের একটি সুযোগ হিসেবে দেখছে ঢাকা।
জেপিআই/এমআইএইচএস