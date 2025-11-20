হাসিনা-কামালকে ফেরত দিতে ভারতের বাড়তি দায়িত্ব রয়েছে: আইন উপদেষ্টা

হাসিনা-কামালকে ফেরত দিতে ভারতের বাড়তি দায়িত্ব রয়েছে: আইন উপদেষ্টা
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালকে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের বাড়তি দায়িত্ব রয়েছে বলে মনে করেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।
বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।
আসিফ নজরুল বলেন, শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান কামালকে প্রত্যর্পণের (এক্সট্রাডিশন) জন্য আমরা চিঠি দিচ্ছি এবং এর পাশাপাশি তাদের প্রত্যর্পণ করার জন্য, যেহেতু তারা এখন কনভিক্টেড, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত, কাজেই আমরা মনে করি তাদের ফেরত দেওয়ার জন্য ভারতের এখন বাড়তি দায়িত্ব রয়েছে।
তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষের বিচারের যে আকাঙ্ক্ষা, সেটা পূরণ করার জন্য, এ দায়িত্ব পালনে ভারত যেন আমাদের সঙ্গে এক্সট্রাডিশন চুক্তি অনুযায়ী তার অ্যাপ্লিকেশন পালন করে, সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমরা চিঠি দিচ্ছি।
একই সঙ্গে, এই কনভিক্টেড ব্যক্তিদের দেশে ফেরানোর জন্য আন্তর্জাতিক যে অপরাধ আদালত রয়েছে (রোমে), সেখানে আমরা কোনো অ্যাপ্রোচ করতে পারি কি না সেটা বিচার-বিবেচনা করার জন্য অচিরেই বসে সিদ্ধান্ত নেবো বলে মন্তব্য করেন আইন উপদেষ্টা।
